“أصبحت قضية وجود”.. جمهور الجزيرة مباشر يندد بتصاعد اقتحامات الأقصى (فيديو)

مشاركون: التضامن العربي الإسلامي هو الضامن للقضية الفلسطينية

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر على الخط الساخن، مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الثلاثاء، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال متابعون، إن الاقتحام ليس بالجديد على الفلسطينيين، وأكّدوا أن القضية أصبحت قضية وجود، حيث يريد الاحتلال اقتلاع الحجر والشجر والبشر وتهجير المقدسيين للاستلاء على الأقصى.

ورأى آخرون، ضرورة الدفاع عن القضية من قبل كل الفلسطينيين وقالوا “من الناحية الوطنية يجب على كل فلسطيني أن يدافع عن القضية رغم أنه لا يملك إلا القليل من العتاد”.

واعتبر مشاركون أن التضامن العربي الإسلامي هو الضامن للقضية الفلسطينية وقالوا إن العرب والمسلمين، كانوا متكاتفين وملتفين حول القضية الفلسطينية في السابق أكثر من اليوم.

بحماية قوات الاحتلال .. تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى "عيد العُرش" pic.twitter.com/rbXqvps05m — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 3, 2023

وأكد آخرون أن المجتمع الدولي دائمًا يكتفي بالتنديد فقط ويقف مع الاحتلال الإسرائيلي عوضًا عن الوقوف إلى جانب الفلسطينيين الأبرياء.

وأطلق بعض المشاركين نداءً للوقوف إلى جانب الفلسطينيين، مطالبين بالتحرك الفوري للمجتمع الدولي وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واقتحم مئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي، صباح اليوم الثلاثاء، على شكل مجموعات وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاتهما تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يُسمى “عيد العُرش” اليهودي.