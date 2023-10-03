هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع افتتاح معرض “إكسبو قطر 2023” (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع افتتاح قطر أول معرض دولي للبستنة في الشرق الأوسط “إكسبو قطر 2023”.

وأكد مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، على قدرة قطر وتميزها في تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية، مثل كأس العالم قطر 2022.

وأعربوا عن سعادتهم بتنظيم قطر هذه الفعالية العالمية لأول مرة في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن “إكسبو قطر 2023” يُعَد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القيادة القطرية، على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، المعرض الدولي “إكسبو قطر 2023” للبستنة، تحت شعار “صحراء خضراء.. بيئة أفضل”، وذلك في موقع المعرض في حديقة البدع بالعاصمة الدوحة.

ويُعَد “إكسبو قطر 2023” أول معرض دولي للبستنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستمر مدة 6 أشهر.