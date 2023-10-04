جمهور الجزيرة مباشر: لا عودة للدراسة بالسودان في ظل الحرب (فيديو)

استبعد جمهور الجزيرة مباشر إمكانية عودة الدراسة في السودان وانتظام الطلاب بمدارسهم في ظل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكد مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، أهمية توفير المناخ الآمن في السودان قبل التفكير في إعادة فتح المدارس والجامعات وانتظام الطلاب في دراستهم.

وأضافوا أن الحرب تسببت في تدمير البنية التحتية للبلاد ومن بينها المدارس والجامعات، كما تسببت في نزوح ولجوء الملايين داخل السودان وخارجه.

وذكر مشاركون أن القوات المتحاربة تستخدم المدارس والجامعات ثكنات عسكرية ومراكز لانطلاق هجماتها، مشيرين إلى أن ذلك كله سيشكل عائقًا كبيرًا أمام عودة الدراسة في السودان.