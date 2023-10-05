جمهور الجزيرة مباشر يطالب المجتمع الدولي بدعم النازحين السوريين قبل حلول الشتاء (فيديو)

أعرب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر عن تضامنهم مع النازحين في مخيمات الشمال السوري، في ظل توقع موجة من البارد القارس تضرب المنطقة مع حلول فصل الشتاء.

وطالب مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية الدولية والدول العربية إلى الاضطلاع بدورها لمساعدة هؤلاء النازحين في مواجهة سقوط الأمطار وتقلبات الطقس.

وأكد المشاركون أهمية تقديم الإغاثة للاجئين، وتوفير منازل جاهزة لهم قبل حلول الشتاء المقبل، وعدم انتظار وقوع الكارثة.

كما شددوا على ضرورة حل القضية السورية برمتها من أجل عودة النازحين وتحقيق العدالة، ومحاسبة النظام السوري على جرائمه في حق الشعب.