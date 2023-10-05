في ذكراها الـ50.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع حرب 6 أكتوبر 1973 (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع الذكرى الخمسين لحرب 6 أكتوبر 1973 التي شنت فيها مصر وسوريا حربًا ضد إسرائيل، لاستعادة أرض سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال متابعون إن هذه الحرب شهد فيها الجيش العربي انتصارًا كبيرًا للأمة العربية جمعاء.

واعتبر أحد المتابعين أن هذا التاريخ يمثل بالنسبة إليه الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، “وذلك لأن تاريخ اغتياله 6 أكتوبر 1981 يوافق ذكرى حرب أكتوبر”.

ورأى مشاركون أنه في هذا التاريخ حققت القاهرة إنجازًا تاريخيًا للشعب المصري والعربي، واستطاعت محو فكرة الجيش الذي لا يقهر ويقصد بها جيش الاحتلال.

ووصف متابعون هذا التاريخ بذكرى انتصار الإرادة العربية، كما أشادوا بالجيش المصري والسوري معًا على تحقيق هذا الانتصار.