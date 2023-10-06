جمهور الجزيرة مباشر يطالب بموقف عربي موحد لدعم الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل (فيديو)

تضامن جمهور الجزيرة مباشر مع الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل في مواجهة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على البلدات والقرى الفلسطينية واستمرار نزيف الدم وسقوط شهداء.

وطالب مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر الدول العربية بالاتحاد والتصدي لجرائم قوات الاحتلال المتكررة التي كان آخرها اقتحام بلدة حوارة في قضاء نابلس وارتقاء 4 شهداء حتى الآن وإصابة عشرات من الأشخاص.

وشددوا على ضرورة استمرار الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن أرضه بكل السبل الممكنة، مشيرين إلى أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة وأن المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وكبح جماح الاحتلال.