حقوقيون ونشطاء وسياسيون يتفاعلون مع ذكرى حرب أكتوبر (فيديو)

تفاعل العديد من الحقوقيين والنشطاء والصحفيين مع الذكرى الـ50 لحرب 6 أكتوبر 1973.

وقال المحامي أمين بشير إن هذه الذكرى تتجدد معها المعاني الملهمة للشعوب العربية لأنها كانت نقطة تحول في المنطقة وأكدت وجود وحدة عربية.

الصحفية الأردنية عائشة عبد الناصر قالت إن حرب أكتوبر سيظل التاريخ يتحدث عنها باعتبار أنها كانت ملحمة عصرية مصرية متكاملة الأركان كسرت فكرة كون العدو لا يهزم.

الصحفي التونسي وصفي بصيل قال إن هذه الحرب مثلت وتمثل وستبقى تمثل شعارا مركزيا مهما بالنسبة للشعوب العربية وهو لو أردنا لفعلنا.

الصحفي يوسف دياب اعتبرها الحرب الوحيدة التي انتصر فيها الجيش المصري على دولة الاحتلال بشكل ساحق.

الصحفية غدير حمادي قالت إن هذه الحرب تمثل نقطة مفصلية بالنسبة للدول العربية.