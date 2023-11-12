جمهور الجزيرة مباشر يندد باستمرار الحرب على غزة واستهداف المستشفيات (فيديو)

ندد متابعون للجزيرة مباشر باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة واستهداف المستشفيات والمنشآت المدنية، مؤكدين ضرورة وقف القصف المستمر على القطاع وحماية المدنيين.

وطالبوا في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر الدول العربية والإسلامية بفتح المعابر لا سيما معبر رفح الحدودي مع مصر بشكل دائم وإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود إلى قطاع غزة بشكل مستمر وبكميات كافية.

ودعا المتابعون الشعوب العربية للتضامن مع غزة بشكل أكبر في ظل “تخاذل” الحكومات العربية والإسلامية عن تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.