جمهور الجزيرة مباشر يدعو إلى استمرار الاحتجاجات ومقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال تضامنا مع غزة (فيديو)

دعا متابعون للجزيرة مباشر الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاستمرار في التظاهر والاحتجاج السلمي تنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.

وأكدوا في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر على تليغرام، ضرورة الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر قوة لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وركز المشاركون على أهمية المقاطعة الاقتصادية للشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن هذا السلاح من أقوى الأدوات في يد الشعوب والتي من خلالها تستطيع التأثير في الكيانات والدول الداعمة للاحتلال.

وطالبوا الشعوب العربية والإسلامية أن تقوم بالدور المنوط بهم في ظل عجز الحكومات عن اتخاذ قرارات أكثر جدية لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.