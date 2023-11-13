جمهور الجزيرة مباشر يدين تقاعس الأمة الإسلامية عن نصرة غزة (فيديو)

دعوا الشعوب العربية للنفير العام والتظاهرات السلمية في كافة الدول العربية

أدان جمهور الجزيرة مباشر تقاعس حكام الدول العربية والإسلامية عن نصرة قطاع غزة إزاء القصف الإسرائيلي على المستشفيات والمدنيين في القطاع.

وطالبوا في مقاطع مصورة أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، الدول العربية والإسلامية بالتدخل الفوري لإيقاف القصف الإسرائيلي للمستشفيات والمنشآت المدنية في القطاع.

كما أكدوا ضرورة فتح المعابر ولاسيما معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين والمستلزمات الطبية والوقود للمستشفيات لإنقاذ الجرحى.

ودعوا الشعوب العربية إلى النفير العام والمظاهرات السلمية في كافة الدول العربية للضغط على الحكومات العربية لاتخاذ مواقف أكثر قوة اتجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.