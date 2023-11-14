جمهور الجزيرة مباشر: أهالي غزة تحملوا ما لا يمكن لغيرهم أن يتحمله (فيديو)

قال متابعون من جمهور الجزيرة مباشر إن الشعب الفلسطيني وسكان غزة تحديدا تحملوا ما لا يمكن لغيرهم أن يتحمله.

وأضافوا في مقاطع مصورة أرسلوها عبر تطبيق “تليغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن سكان قطاع غزة يعانون بشكل يصعب على الآخرين تحمله في ظل تواصل القصف وانعدام الخدمات وانقطاع المياه والكهرباء والإنترنت.

وأشاروا إلى أن الشعوب الأخرى لا تتحمل انقطاع الكهرباء فقط لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم، فضلا عن انقطاع الإنترنت والهاتف، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني في غزة يضرب أروع الأمثلة في الصبر والبطولة والصمود.

وأعرب آخرون عن تمنيهم المشاركة في المقاومة في قطاع غزة، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وتحرير فلسطين من الاحتلال.