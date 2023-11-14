صوت الناس.. انتقادات من جمهور الجزيرة مباشر بسبب استهداف المستشفيات في غزة

أكد متابعون للجزيرة مباشر عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى تليغرام الخط الساخن، أن استهداف الإسرائيليين للمستشفيات والمدنيين في قطاع غزة، يدل على عجز الدول العربية والإسلامية عن الدفاع عن القطاع، على حد وصفهم.

كما أشار جمهور الجزيرة مباشر إلى أن جميع الجهود الدبلوماسية العربية والعالمية لم تستطيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكدوا أن معبر رفح ما زال مغلقا في وجه المساعدات في انتظار الموافقة الإسرائيلية.

وعبر المشاركون عن رغبتهم في أن يكونوا فلسطينيين من سكان القطاع لتقديم المساعدة للمدنيين ونيل شرف الشهادة.

كما وجهوا رسائل تضامن لإخوانهم في غزة يقولون فيها إن قلوبهم معهم وإن دعواتهم لهم بالنصر لا تغيب عن أفواههم.