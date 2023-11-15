ناشطون وإعلاميون يوجهون رسالة تضامنية إلى أهالي غزة عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

وجّه العديد من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين رسالة تضامنية إلى أهالي غزة عبر شاشة الجزيرة مباشر.

وتقدمت الإعلامية التونسية عفاف الغربي بالشكر إلى أهالي غزة على “الرسائل التي قدموها للعالم” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدة أن “النصر قادم قريبا بفضل المقاومة” وكل من يدعم القضية الفلسطينية.

واعتذرت المحامية والإعلامية الكويتية شيخة البهاويد لأهالي غزة عن “خذلان العالم لهم طوال السنين الماضية في ظل الحصار المفروض عليهم”.

وناشد الممثل التونسي ريان البنواس أهالي غزة “الصمود وعدم الاستسلام”.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ماجد الزير “المظلمة الفلسطينية اليوم تصل إلى كل الشعوب الأوروبية، ودماؤهم لم ولن تذهب سدى”، مضيفا “هذا هو زمن النصر لفلسطين وخريف دولة الاحتلال”.

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 11 ألفا و329 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.