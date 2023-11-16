جمهور الجزيرة مباشر يعلق على اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

أدان جمهور الجزيرة مباشر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة، وأكدوا أن مهاجمة المستشفيات والمدنيين “ليس بالأمر الجديد على الاحتلال بل هو نهجهم الدائم في الحرب والسلم”.

وأشار جمهور الجزيرة مباشر عبر مقاطع فيديو أرسلوها لتليغرام الخط الساخن بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلم جيدا بأنه لا يوجد أي قاعدة عسكرية للمقاومة داخل المستشفى، وتساءل المشاركون عن حجة جيش الاحتلال بالإقدام على هذا الفعل خصوصا بعد فشل مزاعمهم في العثور على أفراد من المقاومة أو العتاد العسكري داخل المستشفى.

كما قال بعض المتابعين إن مهاجمة جيش الاحتلال للمستشفيات والمدنيين وانتهاك قواعد الحرب هو رسالة مباشرة للعالم الإسلامي بأن “دولة إسرائيل أكبر من القانون الدولي”.





ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، مساء الأربعاء، فإن قوات الاحتلال استجوبت عددًا من أفراد الطواقم الطبية داخل المجمع، واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين فيه.

ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أفراد الطواقم الطبية، ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدَّج و7 آلاف نازح، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 40 يوما حربا مدمرة على غزة، استُشهد خلالها 11320 بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، وأصيب أكثر من 29 ألف، 70% منهم أطفال ونساء.