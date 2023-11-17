جمهور الجزيرة مباشر: المظاهرات وحدها لا تكفي لحث الحكومات على دعم غزة (فيديو)

طالب جمهور الجزيرة مباشر الشعوب العربية والإسلامية بتطوير الحراك المساند للشعب الفلسطيني المحاصر تحت القصف في قطاع غزة.

وقال مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر عبر تطبيق تليغرام، إن المظاهرات وحدها لم تعد كافية لتحريك الدول والحكومات لدعم سكان قطاع غزة.

ودعا مشاركون إلى الإضراب وإيقاف العمل والأنشطة الحياتية، وإيقاف حركة المطارات حتى تستجيب الدول لمطالب الشعوب بإدخال الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مؤكدين ضرورة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بشكل دائم وغير مشروط.

وقال مشاركون إنه لابد من أن نعيش معاناة أهالي غزة ولو لفترة قصيرة حتى تصل إليهم المساعدات الإنسانية.