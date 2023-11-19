“منطقة موت”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تقرير منظمة الصحة بشأن مستشفى الشفاء (فيديو)

“لا توجد نقطة آمنة في غزة.. تحولت إلى (نقطة موت) و(مقبرة للمدنيين) إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصَر”

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريح منظمة الصحة العالمية بأن مستشفى الشفاء في غزة تحول إلى “منطقة موت”.

وأكد جمهور الجزيرة مباشر عبر مقاطع “فيديو” أرسلوها لخدمة الخط الساخن في القناة عبر “تليغرام”، أن تصريح منظمة الصحة العالمية بشأن مستشفى الشفاء هو تأكيد للحالة الطارئة التي وصلت لها مستشفيات غزة بسبب هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، كما دعوا لإيجاد سبل عاجلة لإيصال المساعدات الطبية لغزة.

وأدان الجمهور تأخر هذا الإعلان من قبل المنظمة الأممية، وأكدوا أن المنظمات الدولية جميعها، ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية تميل للمواقف الغربية.





كما أشاروا إلى أنه لا توجد نقطة آمنة في غزة، وأن غزة بأكملها تحولت إلى “نقطة موت” و”مقبرة للمدنيين” إزاء القصف الإسرائيلي على المستشفيات والمدارس، وتهجيره للمدنيين قسرًا.

وكانت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد حذّرت من أن القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار بأكمله بسبب نفاد الوقود، ونقص الأدوية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفًا و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.