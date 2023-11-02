صناع محتوى ومؤثرون يطالبون بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام المساعدات الإنسانية (فيديو)

طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام المساعدات الإنسانية في ظل ما يعانيه قطاع غزة.

وأعرب صناع محتوى ومؤثرون في مقاطع “فيديو” أرسلوها للجزيرة مباشر عن تضامنهم مع سكان قطاع غزة في وجه ما يتعرضون له من قصف وتدمير.

كما أعربوا عن تضامنهم مع سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة بسبب انعدام الخدمات، وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة.