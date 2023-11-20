جمهور الجزيرة مباشر يعلق على قصف الاحتلال للمستشفيات والمدارس في غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس في قطاع غزة رغم علمه بوجود الأطفال والمدنيين والمرضى.

وأدان جمهور الجزيرة مباشر، عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى خدمة الخط الساخن في القناة عبر تليغرام، تواصل القصف “الإجرامي” لجيش الاحتلال على المؤسسات المدنية.

وأكد المشاركون أن قصف المنشآت المدنية ليس أمرا غريبا على حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وأضافوا أن هذا هو سبيل إسرائيل الدائم لتحقيق أهدافها السياسية، كما أشاروا إلى أن نتنياهو لا يهتم لأمر الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بل يهدف إلى تغطية فشله السياسي في هذه الحرب.

وقال المتابعون إن الهدف من قصف المستشفيات والمدراس هو تدمير جميع مقومات الحياة في غزة لتهجير أهالي القطاع.





كما أدانوا العالم العربي والمجتمع الدولي للصمت إزاء هذه الجرائم الإنسانية في غزة.

ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد بينهم نحو 5500 طفل و3500 امرأة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.