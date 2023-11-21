جمهور الجزيرة مباشر يدعو الحكومات العربية ورجال الأعمال لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع جدوى المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والشركات والكيانات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بعض متابعي القناة أهمية المقاطعة الاقتصادية داعين الدول والحكومات العربية ورجال الأعمال إلى مقاطعة العلامات (الماركات) الداعمة للاحتلال وعدم قبول التوكيلات التجارية الخاصة بها في البلدان العربية.

وطالب الجمهور عبر مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر على تطبيق تلغرام، الشعوب بفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه أمام الرأي العام العالمي، مشيرين إلى أهمية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر انتهاكات الاحتلال وجرائمه الإنسانية التي يرتكبها في قطاع غزة.

وشهدت العديد من الدول العربية حملة لمقاطعة البضائع الغربية تحت شعار “هل قتلتَ اليوم فلسطينيا؟” للتضامن مع الفلسطينيين والتنديد بما يعتبره المنظمون دعما غربيا لإسرائيل.

ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد بينهم نحو 5500 طفل و3500 امرأة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.