جمهور الجزيرة مباشر يقترح وسائل لدعم الفلسطينيين في غزة (فيديو)

دعا جمهور الجزيرة مباشر الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر والاحتجاج السلمي من أجل الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر قوة من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات.

وطالب الجمهور من خلال مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر على تطبيقَي واتساب وتلغرام الشعوب العربية والإسلامية و”أحرار العالم” إلى مواصلة حملات المقاطعة الاقتصادية للشركات والكيانات الاقتصادية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن “الضغط الاقتصادي مهم جدًا لتحييد الدول الداعمة لإسرائيل وإجبارها على السعي لوقف الحرب”.

وأكدوا ضرورة تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “انتهاكات الاحتلال وجرائمه الإنسانية” التي يرتكبها في قطاع غزة، فضلًا عن دعم المقاومة معنويًا وعدم المزايدة على مواقفها.