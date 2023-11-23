جمهور الجزيرة مباشر: المقاومة هي الرابح الأكبر من الهدنة الإنسانية في غزة (فيديو)

أكد جمهور الجزيرة مباشر، في مقاطع فيديو أرسلوها إلى تليغرام الخط الساخن، أن المقاومة هي الرابح الأكبر من الهدنة الإنسانية في غزة، وذلك لأنها استطاعت أن تفرض شروطها على الاحتلال.

وأشار الجمهور إلى أن موافقة إسرائيل على هذه الهدنة، هي تأكيد لهزيمة جيشها على أرض المعركة، ولا سيما بعد فشلها في تنفيذ وعودها بتحرير الأسرى دون أي مفاوضات.

كما قال المشاركون إن هذه الهدنة هي بمثابة فرصة لإنقاذ الجرحى والمصابين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض خلال وقف القصف الجوي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودعوا الدول العربية والإسلامية إلى استثمار الهدنة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين وبناء ملاجئ آمنة للنازحين.

ومنذ 48 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت ما يزيد على 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.