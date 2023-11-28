جمهور الجزيرة مباشر يعلق على دعوات إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة (فيديو)

قال جمهور الجزيرة مباشر، في مقاطع فيديو أرسلوها إلى خدمة الخط الساخن عبر منصة تلغرام، إن الدعوات إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة “لن تنجح”، وإن إسرائيل لن توقف عدوانها على القطاع.

وتوقع متابعون من جمهور القناة تمديد الهدنة برغبة من إسرائيل من أجل الإفراج عن المزيد من أسراها، بسبب الضغوط الداخلية على الحكومة.

كما أعربوا عن أملهم في تمديد الهدنة أيامًا أخرى، لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وندد المشاركون بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت هدنة إنسانية بين “حماس” وإسرائيل لمدة 4 أيام، ثم مُددت يومين إضافيين، تتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.