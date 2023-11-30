جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على وصف أردوغان لنتنياهو بـ”جزار غزة” (فيديو)

قال جمهور من متابعي قناة الجزيرة مباشر في مقاطع “فيديو” أرسلوها للخط الساخن للقناة على تطبيق “تيلغرام” إن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”جزار غزة” هو وصف ملائم لما ارتكبه من جرائم في غزة.

وقالوا إن نتنياهو يجب أن يُحاسب من قبل محكمة العدل الدولية بسبب قتله للأطفال والمدنيين وتدميره للمستشفيات والمدارس في القطاع.

وأشار المشاركون إلى أن تركيا دولة قوية ولها مكانة استراتيجية في المنطقة، ولذلك طالبوا أردوغان باتخاذ ردة فعل قوية وملموسة تجاه إسرائيل، وعدم الاكتفاء بالإدانات والتصاريح الهجومية.

كما أكدوا أن نتنياهو لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ويواصل ارتكاب جرائمه في غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر على مدار 48 يومًا متصلة منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم تتوقف سوى لتهدئة مؤقتة دخلت يومها السابع.

وأسفرت الغارات عن أكثر من 15 ألف شهيد بينهم 6150 طفلًا و4 آلاف امرأة، بينما لا يزال 7 آلاف آخرين في عداد المفقودين بينهم 4700 طفل وامرأة، وأكثر من 1.5 مليون نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.