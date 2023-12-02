رغم استئناف الحرب.. متابعون للجزيرة مباشر: الاحتلال لن يحقق نصرا على المقاومة في غزة (فيديو)

أكد متابعون للجزيرة مباشر أن المقاومة الفلسطينية ستنتصر على الاحتلال الإسرائيلي في نهاية المطاف لا محالة، وذلك في ظل استئناف الحرب على غزة.

وأشار البعض إلى أن “الجيش الذي يدخل غزة متحصنا في الدبابات والآليات العسكرية ويقصف المدنيين من الجو ولا يستطيع جنوده السير على أقدامهم في غزة، لن يحقق نصرا على المقاومة ولن يحقق أيا من أهداف الاحتلال الإسرائيلي المزعومة”، وفقا لقولهم.

وقال مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن إن “ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال الخمسين يوما الأولى للحرب لن يتمكن من تحقيقه لاحقا”، مستنكرين “كذب الاحتلال باستهداف المقاومة في حين أن صور الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين تملأ الشاشات وتفضح رواية الاحتلال”.

وأشاروا إلى أن استئناف الاحتلال الإسرائيلي للحرب على قطاع ما هو إلا “محاولة بائسة لتحقيق أي انتصار وهمي يحفظ له ماء وجهه، ويمحو عنه عار الهزيمة التي تلقاها على يد المقاومة الفلسطينية”.

وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.