جمهور الجزيرة مباشر يتضامن مع صحفيي قطاع غزة في يوم الوفاء للصحافة (فيديو)

قالوا إن لولاهم ما كان أحد علم بما يجرى في قطاع غزة من جرائم بحق المدنيين

وجّه جمهور الجزيرة مباشر رسائل للصحفيين تضامنًا مع صحفيي قطاع غزة مثمّنين تضحياتهم بأرواحهم من أجل نقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالوا إن لولاهم ما كان أحد علم بما يجرى في قطاع غزة من جرائم بحق المدنيين.

وأكد مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن دور الصحفيين في غزة لا يقل عن دور المجاهدين الذين يحملون السلاح، داعين لشهداء الصحافة في غزة بالرحمة والشفاء للجرحى والمصابين الذين وضعهم الاحتلال على قائمة “بنك” أهدافه العسكرية في القطاع.

وأشاروا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى الصحفيين ودورهم في كشف جرائم الاحتلال، لافتين إلى أن تأثير الصحافة الحرة في غزة يراه الجمهور على وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتحدث العسكري الإسرائيلي، فينهزمون نفسيًا قبل هزيمتهم العسكرية.

والخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 105.