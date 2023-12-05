أسرى محررون يروون شهاداتهم للجزيرة مباشر عن ظروف الاعتقال في سجون الاحتلال (فيديو)

أكد أسرى محررون ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال انتهجت سياسة التعذيب مع الأسرى وكانوا يضربونهم ضربًا مبرحًا دون أي استثناء للأطفال والنساء.

وقال الأسرى إن سجانيهم كانوا يقولون لهم “إنكم تستحقون الضرب لأنكم تنتمون إلى حماس”، وذلك مع تأكيد الأسرى أنهم لا علاقة لهم بالحركة.

وقالت أسيرات فلسطينيات إن جنود الاحتلال كانوا يرشونهن بالغاز ضمن ممارسات التعذيب.

وروت الأسيرة فاطمة عمارنة أنها كادت تلفظ أنفاسها بين أيدي قوات الاحتلال أثناء التعذيب، ووصفت أسيرات شعورهن في السجن بالمزيج من الألم والذل والخوف والقهر والحرمان.

وقال أسرى محررون إن قوات الاحتلال انتهجت سياسة التجويع معهم، إذ كانوا يقدمون لهم كميات قليلة من الطعام والماء لإبقاء الأسير على قيد الحياة فقط، على حد وصفهم.

كما أشاروا إلى أن الزنزانة تفتقد أبسط مقومات الحياة، إذ سُلبوا جميع حقوقهم الإنسانية فلم يحصلوا على العلاج والطعام والماء، كما مُنعوا من أداء العبادات، لذلك وصفوا الزنزانة بأنها “إن لم تكن قتلًا جسديًّا للأسير فهي قتل وتدمير نفسي له”.

وأكد أسرى محررون أن فرحتهم بالخروج منقوصة بسبب ما يحصل في غزة من قتل وتهجير ودمار، إضافة إلى وجود الآلاف من الأسرى الذين يعانون في السجون الإسرائيلية، وأن صفقة خروجهم من السجن كانت صفقة غالية دفع ثمنها أطفال غزة ونساؤها.