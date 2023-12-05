بعد قصف سوق مخيم جباليا.. جمهور الجزيرة مباشر: الاحتلال يستهدف كل مظاهر الحياة في غزة (فيديو)

أكد جمهور الجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف القضاء على كل مظاهر الحياة في غزة بقصفه للأسواق الشعبية التي تعج بالحياة والحركة والبيع والشراء حتى لا يتبقى للشعب الفلسطيني أي أمل في البقاء بالقطاع.

وأوضح مشاركون، في مقاطع مصورة أرسلوها إلى الجزيرة مباشر عبر تلغرام الخط الساخن، أن قصف الأسواق الشعبية ومن قبلها المستشفيات والمدارس وأماكن التجمعات البشرية يأتي ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وإجبارهم إلى النزوح نحو الجنوب ثم شبه جزيرة سيناء المصرية.

وأشاروا إلى أن هذا القصف العنيف للمدنيين في غزة يعكس عجز جيش الاحتلال الإسرائيلي وفشله في تحقيق أي نصر على الأرض، وهو ما يدفعه إلى تكثيف العمليات الانتقامية ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء والشيوخ في غزة.





وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سوقًا شعبيًّا كبيرًا في مخيم جباليا، مما أدى إلى تدميره وسقوط عشرات الشهداء والجرحى.