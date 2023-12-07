تباين آراء جمهور الجزيرة مباشر بشأن توسع الحرب بعد استشهاد جندي لبناني بقصف للاحتلال (فيديو)

تباينت آراء جمهور الجزيرة مباشر بشأن احتمال توسع الحرب في قطاع غزة، بعد استشهاد جندي في الجيش اللبناني جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوقع مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن تتوسع دائرة الحرب بسبب ما وصفوه بـ “صلف” جيش الاحتلال واحتمال تصعيد عدوانه على لبنان، مشيرين إلى أن الصراع سيكون بين المقاومة اللبنانية وعلى رأسها حزب الله وجيش الاحتلال.

فيما قلل آخرون من فرص توسع الحرب، مشيرين إلى ضعف إمكانيات الجيش اللبناني في مواجهة جيش الاحتلال.

وأضافوا أن حزب الله لن يدخل في حرب شاملة مع الاحتلال.