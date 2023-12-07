جمهور الجزيرة مباشر: يجب على الدول العربية قطع العلاقات مع أمريكا لوقف الحرب على غزة (فيديو)

أكد جمهور الجزيرة مباشر أن قرار وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سيصدر من واشنطن وليس من تل أبيب، موضحين أن الإدارة الأمريكية بيدها قرار وقف الحرب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو مجرد موظف لدى الولايات المتحدة، على حد تعبيرهم.

وأضافوا في مقاطع مصورة أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر حول مقترحات الجمهور لدعم غزة، أنه يجب على الدول العربية قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة كوسيلة للضغط من أجل وقف الحرب.

وأكد مشاركون ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية في حربها ضد إسرائيل بالمال والسلاح والعتاد والمواقف، فضلًا عن الدعم الشعبي المتمثل في التظاهر ضد الحرب ومقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 350 فلسطينيًا في الساعات الـ24 الماضية، في حين تخطّت حصيلة الشهداء 17 ألفًا والمصابين 46 ألفا. وأعلنت مصر، الخميس، أنها تبذل جهودًا حالية مع الشركاء (قطر والولايات المتحدة) من أجل عودة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة “في أسرع وقت”.