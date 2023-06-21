عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر.. متابعون يدينون “إرهاب” المستوطنين ويدعون لمواصلة المقاومة (فيديو)

أدان متابعون للجزيرة مباشر الاقتحامات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهجمات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وندد مشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر بـ”إرهاب” المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والقتل والترويع وإحراق السيارات والمنازل، وتخريب الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين.

وقالوا إن الاحتلال يسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني وإزاحته عن أرضه، وتوسيع الاستيطان.

ودعا المشاركون إلى ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية، واستمرار العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال.

وأكدوا أن المقاومة هي السبيل الوحيد لدحر المحتل وتحرير فلسطين، مقللين من فائدة المفاوضات وقرارات المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي لا ترى جرائم الاحتلال وتضع مقاومة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق المجهر، على حد قولهم.

وطالب مشاركون السلطة الفلسطينية إلى التنحي بعد فشلها لسنوات طويلة في تحقيق أي مصلحة للقضية الفلسطينية، وإجراء انتخابات شاملة وتوحيد الصف الداخلي الفلسطيني لتحرير أرضه وإنهاء الاحتلال.