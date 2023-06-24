جمهور الجزيرة مباشر يروي تجاربه مع الهجرة غير الشرعية وتداعياتها (شاهد)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر واتساب الخط الساخن مع موضوع اليوم بشأن الهجرة غير الشرعية، وسردوا مجموعة من الأسباب والدوافع التي تقف وراء تفاقم تلك الظاهرة في الوطن العربي.

وتباينت المداخلات بين من أرجعها إلى أسباب تاريخية وأخرى استعمارية، ناهيك عن الحروب الأهلية التي تعيشها بعض البلدان على غرار السودان وسوريا، والتي أدت في مجملها إلى رغبة الشباب في ركوب قوارب الموت بحثًا عن ظروف معيشية أفضل.

وروى بعض المتفاعلين جوانب عن تجاربهم الشخصية المريرة في إفريقيا وأوربا والولايات المتحدة، وعن الدوافع المؤدية إليها، حيث أرجعها جمهور الجزيرة مباشر إلى تعسف الحكام، فضلًا عن الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تحتم عليهم مغادرة بلدانهم.

ودعا المشاركون الشباب الراغبين في هجرة أوطانهم إلى عدم دخول ما وصفوه بهذا “النفق المظلم الذي لا يوجد في نهايته سوى الموت”.