متابعون للجزيرة مباشر: روسيا تقصف الشعب السوري هربا من مشاكلها الداخلية (فيديو)

ندد متابعون للجزيرة مباشر بقصف الطيران الروسي لسوق شعبي في جسر الشغور شمالي سوريا، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين من المدنيين.

وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن القصف هو “استمرار لمسلسل الإجرام الروسي بحق الشعب السوري”.

وانتقد المشاركون “خرق الروس للاتفاقيات الدولية التي تنص على وقف القصف، وعدم الاعتداء على الشعب السوري في المناطق المحررة”.

وأرجع المشاركون السبب وراء ما حدث في جسر الشغور إلى فشل الحكام العرب في احتواء الأزمة السورية، والسماح للنظام السوري بالرجوع إلى جامعة الدول العربية.

وأضافوا أن روسيا تهدف من قصفها للمدنيين في إدلب إلى لفت أنظار العالم بعيدًا عن المشاكل الداخلية التي تعاني منها موسكو، لا سيما تمرد قوات فاغنر مؤخرًا.