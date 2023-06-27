هذه أمنيات جمهور الجزيرة مباشر في عيد الأضحى المبارك (فيديو)

شارك متابعون للجزيرة مباشر أمنياتهم في عيد الأضحى المبارك عبر مقاطع فيديو أرسلوها عن طريق الخط الساخن للقناة.

ودعا العديد من المشاركين الله أن يوفقهم لأداء فريضة الحج وزيارة بيته الحرام.

كما أعرب المتابعون عن أمنياتهم بعودة السلم والأمن والأمان إلى الدول العربية، وتمنى الجمهور السوداني إيقاف الحرب في السودان وعودة الاستقرار للبلاد.