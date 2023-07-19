أطفال سوريون يستغيثون عبر الجزيرة مباشر: أنقذوا مرضى السرطان.. نحن بشر ويحق لنا الحياة (فيديو)

أطلقت طفلة سورية صرخة عبر الجزيرة مباشر لتلفت الأنظار إلى آلاف الأطفال المصابين بمرض السرطان في منطقة إدلب شمالي سوريا.

وقالت الطفلة “نحن هنا بدنا صوتنا يوصل لكل العالم، أطفال صغار 3100 حالة مصابة بالسرطان وبحاجة لمساعدة ودعم لتأمين العلاج اللازم، نحن هنا بشر يحق لنا الحياة”.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا من فقر شديد في المنشآت الطبية، خاصة تلك التي تعالج الأمراض الخبيثة مثل السرطان والأورام.

وطالب متابعون بينهم أطفال عبر مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، الدول العربية والغرب والاتحاد الأوربي بالتدخل لإنقاذ الأطفال المصابين بالسرطان في الشمال السوري وإرسالهم لتلقي العلاج في الخارج أو إنشاء مشافي مجهزة لعلاج هؤلاء الأطفال في إدلب.

وأشاروا إلى أنه لا يوجد مستشفيات لعلاج مرضى السرطان في إدلب، مضيفين “الأطفال الصغار وصلت صرخاتهم إلى آخر الدنيا، ويتمنون الموت هربًا من الألم”.

وطالب المتابعون المنظمات الدولية المعنية بالصحة وحقوق الأطفال إلى القيام بدورها في الشمال السوري الذي يفتقد الأطفال المرضى فيه أبسط الأدوية لعلاجهم أو حتى تخفيف آلامهم.

معدلات مرتفعة

وفي تصريح سابق لملهم خليل المختص بأمراض الدم والأورام في مستشفى إدلب المركزي، فإنه تم رصد أرقام متزايدة للإصابة بمرض السرطان في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا.

وأضاف خليل للجزيرة مباشر، أنه خلال النصف الثاني من العام الماضي فقط، تم تسجيل 850 إصابة بمرض السرطان منها 200 إصابة بسرطان الثدي، مشددًا على أن حالة أغلب المصابين وصلت إلى درجات متقدمة.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لتوفير معدات التشخيص وأنواع العلاج وخاصة الأدوية ذات التكلفة العالية للشمال السوري.