“المقاطعة الجماعية”.. جمهور الجزيرة مباشر يندد بسماح السويد بإحراق المصحف مجددا (فيديو)

ندد مشاهدون للجزيرة مباشر بإحراق جديد لنسخة أخرى من القرآن الكريم في السويد، وشددوا في مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن، على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع تكرار ذلك.

ومنحت السويد الإذن للمواطن العراقي المقيم لديها سلوان موميكا بتنظيم مظاهرة صغيرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، مزّق خلالها نسخة من المصحف والعلم العراقي.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي مزّق موميكا نسخة من المصحف وأضرم النار فيها أمام مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بتنظيم تجمع رضوخًا لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة تنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وقال مواطن سوداني إن “واجبنا كمسلمين حماية القرآن الكريم”. وحث على قطع العلاقات مع السويد ومقاطعتها اقتصاديا ومقاطعة منتوجاتها من طرف جميع المسلمين في الدول العربية والإسلامية.

واعتبر مشارك من لبنان في الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن ما ارتكبته السويد “جريمة كبيرة بحق المسلمين والعالم العربي والمسلم”.

ورأى مشارك آخر أن قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل جماعي من طرف الدول العربية والمسلمة، سيكون له تأثير كبير على السويد وأوربا، ويجعل الغرب يعلم أن “لا مساومة على المقدسات الإسلامية، أبدا”. وأوضح أن ذلك سيكون بمثابة إجبار لحكومات الغرب على احترام الإسلام ومقدساته والمسلمين.

ودعا مواطن سوداني حكام المسلمين إلى أن “يقفوا وقفة رجل واحد لحماية المقدسات الإسلامية والضغط على السويد اقتصاديا”، ووصف الأمر بـ”الجريمة المشينة في حق الإسلام”.

وقال مشارك آخر، إن إحراق نسخة من القرآن الكريم في المرة الأولى عرف تنديدا “من طرف الشعوب فيما اختار الحكام المسلمون الصمت تجاه ما اقترفته دولة السويد، عبر التصريح وتوفير الحماية لمن أحرق نسخة القرآن الكريم”.

ومضى المتحدث إلى أن “السويد تصب الزيت على النار بسماحها للمرة الثانية بإحراق نسخة من القرآن الكريم، ولذلك وجب طرد جميع سفراء السويد في الدول الإسلامية”.

واعتبر مشارك آخر في الخط الساخن أن “الغرب يتشدق بالحريات، لكنه يعبر عن كراهية كبيرة للمسلمين”.