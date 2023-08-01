أزمة الخبز تتفاقم في تونس وجمهور الجزيرة مباشر يعلق (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع خبر توقف أكثر من ألف مخبز عن العمل عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

وطالب مشاركون المخابز التي توقفت عن العمل بالعودة إلى إنتاج الخبز، لأن توقفها يزيد من تفاقم الأزمة في البلاد، ويدفع المواطن التونسي البسيط إلى شراء الخبز من المخابز التي لا تقدّم الخبز المدعوم، والتي تتسم بارتفاع أسعارها، نظرًا لغياب الدعم عنها.

وقال مواطن سوداني إن الانسان لا يحيا بالخبز فقط، مطالبًا التونسيين بأخذ العبرة من السودان الذي يعاني أزمة في الخبز رغم المساحة الشاسعة لأراضيه الزراعية، إلا أنه يكتفي باستيراد القمح الأمريكي.

ورأى آخر أن تونس تعيش أزمة سياسية كبيرة، بالإضافة إلى أزمة ارتفاع الأسعار.

وعبَّر أحد المتابعين عن استغرابه مما يحدث في تونس، معتبرًا أن الأزمة مفتعَلة من قِبل السلطات التي تلوّح من خلالها برسائل مستترة إلى كل من الأفارقة المهاجرين بإخافتهم من المجاعة، وإلى الاتحاد الأوربي بمد يد العون إلى البلاد.

ورأى مشاركون أن استمرار إغلاق المخابز سيتسبب في أزمة كبيرة، وأن الحل يكمن في اللجوء إلى الحلول الصغيرة، مثل صناعة الخبز في البيوت كما كان الحال سابقًا.