جمهور الجزيرة المباشر: هكذا نواجه موجات الحر في بلداننا (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع ارتفاع درجات الحرارة في بلدانهم، عبر إرسال مقاطع “فيديو” للخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال مشاركون إن الحل الوحيد لتفادي الحرارة يكمن في تشغيل وسائل التبريد كلها من مراوح ومكيفات.

وقال مشارك آخر إنه لا يعاني من الحرارة، لأن لديه وسائل تتصدى لها، كالسيارات المكيفة وقلة ساعات العمل وعدم انقطاع الكهرباء.

وذكرت سودانية أنهم متعودون على مثل هذه الدرجات المرتفعة من الحرارة بحكم مناخهم الاستوائي على عكس الدول الأخرى.