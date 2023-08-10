جمهور الجزيرة المباشر: هكذا نواجه موجات الحر في بلداننا (فيديو)
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10/8/2023
تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع ارتفاع درجات الحرارة في بلدانهم، عبر إرسال مقاطع “فيديو” للخط الساخن الخاص بالقناة.
وقال مشاركون إن الحل الوحيد لتفادي الحرارة يكمن في تشغيل وسائل التبريد كلها من مراوح ومكيفات.
وقال مشارك آخر إنه لا يعاني من الحرارة، لأن لديه وسائل تتصدى لها، كالسيارات المكيفة وقلة ساعات العمل وعدم انقطاع الكهرباء.
وذكرت سودانية أنهم متعودون على مثل هذه الدرجات المرتفعة من الحرارة بحكم مناخهم الاستوائي على عكس الدول الأخرى.
المصدر : الجزيرة مباشر