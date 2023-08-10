جمهور الجزيرة مباشر يعلق على الأزمة الحالية في السودان (فيديو)

تفاعل العديد من السياسيين والناشطين مع الأوضاع الحالية التي تشهدها السودان، عبر إرسال مقاطع “فيديو” للخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال الباحث والمحلل السياسي علي محجوب النضيف، إن الجميع في هذه الحرب يسعى لأن يكون طرفًا محايدًا، مشيرًا إلى صعوبة تمرير المساعدات حتى في المناطق الآمنة.

وعبّر مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا (عبد الله أوبشار) دعمه الكامل للقوات المسلحة بالسودان، التي رأى فيها “القدرة على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد”.

واعتبر أن الدعم السريع يريد اختطاف القرار السياسي من المؤسسات الرسمية في الدولة.

أما خبير إدارة الأزمات والتفاوض بالخرطوم أمين مجذوب، فرأى أن الأوضاع الحالية تنذر بتحولات كبيرة جدًا على المشهد السياسي والعسكري والإنساني، مستشهدًا على ذلك بالخسائر الإنسانية التي شهدتها الخرطوم جراء الحرب والنقص في الغذاء والإمدادات الطبية.

من جهته، قال القيادي بالحرية والتغيير مصباح أحمد محمد، إن “الشعب السوداني يعاني معاناة شديدة جراء هذا الاقتتال الذي شردهم”، معتقدًا أن “رقعة الحرب ستستمر في التوسع إن لم يتم تدارك هذا الموقف”.

أما الدكتورة صفا عبوش سكرتارية شؤون الولايات بنقابة الأطباء، فقد تحدثت عن انهيار الأوضاع الصحية في البلاد، وأكدت أن أغلب الولايات تشهد نقصًا حادًا في الأدوية والكوادر الطبية.

الصحفي والسياسي أحمد محمد خليل قال إن “هذه الحرب خلّفت العديد من التحديات والمآسي، وعطّلت حياة المواطنين”.

وقالت الناشطة السياسية رشيدة شمس الدين، إن الخاسر الأكبر في هذه الحرب هو المواطن السوداني الذي انقسم بين نازح داخل البلاد ولاجئ في دول الجوار.

وأوضحت أنه ليس هناك أي منتصر في الحرب التي يوجد فيها العديد من الخروقات المتنافية مع المتعاهد عليه في الحروب.