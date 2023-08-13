تفاعل جمهور الجزيرة مباشر على الخط الساخن الخاص بالقناة مع ظاهرة الهجرة غير النظامية -والضحايا من الشباب والنساء والأطفال- عبر إرسال تعليقات في مقاطع “فيديو” للخط الساخن.

وأبدى عدد من المتداخلين تعاطفًا مع الضحايا، وقالوا إن أعداد ضحايا الهجرة غير النظامية في تزايد جراء استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلدانهم.

ورأى بعضهم أن حل مكافحة هذه الظاهرة يكون في توفير فرص عمل لهم من قبل حكومات بلادهم، إضافة إلى الحلول الدبلوماسية التي قد تسهم في إقناع المهاجرين بالعودة إلى بلدانهم دون تعرضهم للاضطهاد.

واستذكر آخرون تاريخ الهجرة غير النظامية، وقالوا إنها مأساة متجددة منذ التسعينيات، وزادت بعد الربيع العربي، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة منتشرة لدى سكان القارة السمراء وتحديدًا دول جنوب الصحراء.

لكن بعض المشاركين، رأوا أنها “تمثل خطورة كبيرة على البشرية”، وقالوا إن الإنسان في البداية لا يهمه إلا تحقيق حلمه، ولكنه يتكبد فيما بعد معاناة في بلوغ غايته، واستشهدوا بتجربة شخصية لرحلة من ليبيا إلى إيطاليا.

ورأى آخرون، أن الأمر يتعلق بالمكاسب المادية، وقالوا إن ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط هو سياسة ممنهجة من بعض تجار البشر الذين يأخذون المال، ولا يهتمون بحياة المهاجرين.