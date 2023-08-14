أيّد جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” كلمة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد القوات المسلحة، التي قال فيها إن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه.

وقال سودانيون “في مثل هذا اليوم قبل 69 عاما تم تأسيس جيش وطني”، وأكدوا أن الكرامة تكون باجتماع جميع الأطراف على طاولة واحدة للحوار. وطالبوا الأطراف المتصارعة بالتوصل إلى حلول سلمية لأن “السودان يحتضر” بحسب وصفهم حال البلاد في ظل الاشتباكات المتواصلة.

وقال مشاركون “إن المعركة التي يقودها الجيش اليوم المسماة بمعركة الكرامة لم تأت للشعب بكرامة أبدا” بحسب ما ذكروا.





ورأى مشاركون أن الحرب ليست خيارا سليما، لأن السودان يواجه أزمات اقتصادية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لا تستطيع إيصال المساعدات بسبب عدم توفر الممرات الآمنة.

وقال أحد المشاركين إن خطاب البرهان جاء دون طموحات الشعب السوداني، لأنه لم يأت بحلول للأزمة الراهنة في وقت كان الشعب يتمنى فيه إيجاد حلول لهذه الحرب وما سببته من أزمات.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات عنيفة لم تفلح سلسلة من الهُدَن في إيقافها، أودت بحياة آلاف السودانيين أغلبهم من المدنيين.

ويتبادل الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهُدَن المتتالية وخرقها.