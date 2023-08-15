جمهور “الجزيرة مباشر” يتفاعل مع تعامل سلطات بلاده مع أزمة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” مع ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة التي تجتاح العالم والمنطقة العربية عبر مقاطع “فيديو” أرسلوها إلى القناة.

واشتكى العديد من المشاركين من الانقطاع المتكرر للكهرباء جراء ارتفاع درجات الحرارة، الذي أثر بشكل كبير في المرضى.

وشهد عدد من دول العالم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض الدول العربية.

واعتبر أحد المشاركين من السودان أن لا دخل لارتفاع درجات الحرارة في الانقطاع المتكرر للكهرباء، مؤكدا أن القائمين على السلطة هم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة؛ وذلك لعدم قدرتهم على مواجهة التحديات ولا سيما التحولات المناخية.

وأكد المشاركون أن الحرارة ترتفع في المناطق الصحراوية بنسبة أكبر -تصل إلى 55 درجة- لافتين إلى أن مناطق الشمال تشهد في العادة درجات حرارة معتدلة.

وقال أحد اللبنانيين “لم يمر علينا مثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة المصحوب بالرطوبة”، داعيا لكل العاملين تحت أشعة الشمس بالصبر.

وأشار آخرون إلى معاناة النازحين في ظل هذا التغير المناخي.