جمهور الجزيرة مباشر يدعو الليبيين إلى انتخاب سلطة مدنية وتكوين جيش موّحد (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” مع وقائع الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس التي خلّفت 27 قتيلًا وأكثر من مئة جريح.

ووصف المشاركون الاشتباكات الدائرة في العاصمة بأنها مؤسفة وأنه على أطراف النزاع التوجّه إلى الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حلول توقف نزيف الدم بين الإخوة.

وقدّم المشاركون نصيحة لإخوانهم في ليبيا بأن يكوّنوا جيشًا واحدًا ويوحّدوا الصف، وقالوا إن تعدد الجيوش في البلد الواحد يؤدي إلى الصراع فيما بينهم ودمار البلد.

وأشاروا إلى ضرورة السيطرة على ظاهرة السلاح المنتشرة في ليبيا لأنها تهدد أمن البلاد وأمن جيرانها حالها حال العراق وسوريا واليمن ولبنان والسودان.

وطالب المشاركون أن يتجه الليبيون إلى انتخاب سلطة مدنية مستقلة ليعود العسكر إلى ثكناته وحماية الحدود.

وفي سياق متصل، نشرت الداخلية دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في المواقع الحيوية وحول المؤسسات الحكومية بالعاصمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وإيقاف أي خروقات أمنية.