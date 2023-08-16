مشاهدو الجزيرة مباشر يستنكرون طرد اللاجئين السوريين من خيامهم في عكار بلبنان (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” مع أنباء طرد اللاجئين السوريين من خيامهم في مدينة عكار بلبنان لعجزهم عن دفع إيجار الأرض التي ينصبون خيامهم عليها.

وقال مشاركون إن تشريد اللاجئين السوريين ظاهرة ليست بجديدة وإنها منتشرة لأسباب سياسية عدة وليست فقط في لبنان بل في بلدان أخرى.

وأكد آخرون أن المسؤول الأول عن تشريد هؤلاء اللاجئين هو النظام السوري الذي هجّر الملايين من السوريين.

وطالب مشاركون بتدخل الدول الضامنة للشعب السوري التي وقّعت اتفاقيات لحماية هذا الشعب.

وحمّل آخرون مسؤولية ما وصفوها “جريمة بحق الإنسانية” للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول العظمى لأن من المعروف أن اللاجئ لا يملك المال لدفع تكاليف المأوى ومقومات العيش.

ووصف مشارك آخر هذا الموقف الذي وقع على اللاجئين بـ”العار على العرب والأمة الإسلامية”، لتركهم السوريين في العراء دون مأوى.