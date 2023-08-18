قال مشاركون عبر مقاطع “فيديو” أرسلوها للخط الساخن للجزيرة مباشر إنه في حال تم العثور على النفط بكميات كبيرة في لبنان، فقد يؤدي ذلك إلى حلحلة المشكلة الاقتصادية في البلاد لا سيما مشاكل البنك المركزي والمودعين.

كما قال مشاركون آخرون إن التنقيب عن النفط سينعكس إيجابًا، لأنه يمثل ثروة هائلة يمكن أن ترتقي بالشعب اللبناني نحو وضعية اقتصادية أفضل.

وذكر آخرون أن هذا يعد أول بصيص من الأمل لخروج لبنان من عنق الزجاجة والانطلاق نحو الازدهار، مشيرين إلى أنه عانى معاناة كبيرة جدًا بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية جراء النزاع السياسي الذي تعيشه البلاد.