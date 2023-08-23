أكد المشاركون أن النظام فشل بعد مرور 12 عامًا من الثورة بفصل الجبل عن السهل وأن الشعب السوري واحد

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” مع استمرار المظاهرات في محافظة السويداء، أحد أبرز معاقل النظام جنوبي سوريا، للمطالبة بالإصلاحات وإسقاط نظام بشار الأسد.

وأكد المشاركون أن النظام فشل بعد مرور 12 عامًا من الثورة بفصل الجبل عن السهل، وأن الشعب السوري واحد.

وأعربوا عن فرحتهم بعودة الشعب السوري إلى الوقوف في وجه النظام الذي وصفوه بأنه “مجرم وقاتل شعبه”.

وقال أحد المشاركين إن أكثر من 36 نقطة تظاهر على مدار الأسبوع في جميع المحافظات السورية خرجت رفضًا لممارسات النظام القمعية وللمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين.

وأفاد آخر بأن عوامل عدة أسهمت في إعادة الزخم إلى الثورة السورية، أهمها الأزمة الاقتصادية رغم رفع الرواتب لكن التضخم كبير جدًّا داخل البلاد، والعامل الثاني أن محاولات النظام للتطبيع مع الدول العربية فشلت، وهذا ما أعطى الشعب السوري الأمل في العودة إلى الشارع.

وحيّا جمهور الجزيرة مباشر كل المدن السورية، وخصّوا بالتحية أهالي السويداء ودرعا على انتفاضتهم وخروجهم إلى الساحات ومطالبتهم بإسقاط النظام، ووصفوهم بأنهم “أبطال”.