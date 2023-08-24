من وراء مقتل قائد “فاغنر”؟ متابعون للجزيرة مباشر يعلّقون (فيديو)

بين اتهامات للحكومة الروسية بتورطها في مقتل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة واستبعاد ذلك تنوعت أراء المشاركين من جمهور الجزيرة مباشر.

تفاعل متابعون من جمهور الجزيرة مباشر مع مقتل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة إثر تحطم طائرة خاصة كان على متنها، أمس الأربعاء، برفقة 9 أشخاص آخرين.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر إن مقتل قائد “فاغنر” لم يكن مفاجأة، نظرًا لأن لديه الكثير من الأعداء مثل أوكرانيا التي شارك في الحرب عليها.

كما ذكر آخرون أن تمرد قوات “فاغنر” بقيادة بريغوجين دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانتقام منه بسبب خوفه من تمرد آخر، على حسب قولهم.

لكن مشاركين أعربوا عن اعتقادهم بعدم وجود يد للحكومة الروسية في مقتل قائد “فاغنر”، قائلين إن روسيا تحتاج لقائد “فاغنر” في ظل حربها على أوكرانيا.

وأضاف متابعون أنه من غير المعقول أن يغتال بوتين قائد “فاغنر” الذي يمتثل لأوامره ويتبع توجيهاته في الحروب والتدخلات العسكرية الخارجية، لا سيما في الحرب على أوكرانيا.

وقال أحد المشاركين إن مقتل قائد “فاغنر” مخطط له منذ رفضه لتعليمات وزير الدفاع كونه لا يتبع وزارة الدفاع الروسية.