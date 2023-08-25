تضامن جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” مع المظاهرات التي خرجت في عدد من المحافظات والمدن السورية للمطالبة بإسقاط النظام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأكد مشاركون عبر “فيديوهات” أرسلوها للجزيرة مباشر، أهمية توحّد الشعب السوري بطوائفه كلها من أجل تحقيق مطالبه العادلة في الحياة الكريمة.

ودعا المشاركون، الشعب السوري بالاستمرار في ثورته حتى إزاحة النظام، وقالوا إن الثورات غير المكتملة ستجعل النظام يبيد كل من ثاروا ضده.

وامتدت احتجاجات السويداء لتشمل مدنًا سورية أخرى، اليوم الجمعة، حيث خرجت المظاهرات في أنحاء متفرقة من شمال البلاد وجنوبها، تطالب بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد.

وخرج محتجون في مظاهرات حاشدة في السويداء وعفرين في ريف حلب وكردوش في ريف إدلب وفي مدينة بصرى الشام شرق مدينة درعا، ورفعوا لأول مرة منذ سنوات أعلام الثورة مطالبين بالحرية وإسقاط النظام السوري، وسط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.