سياسيون وصحفيون ونشطاء عرب يتفاعلون مع مظاهرات سوريا (فيديو)

قال الناشط في حراك السويداء بسام الحناوي إن هذا اليوم السادس الذي يترسخ فيه حلمهم بولادة سوريا جديدة

تفاعل العديد من السياسيين والصحفيين والنشطاء العرب عبر خط الجزيرة مباشرالساخن، مع المظاهرات التي تشهدها مدينة السويداء السورية والتي امتدت إلى مدن أخرى بجنوب وشمال البلاد.

الصحفيتان اللبنانيتان نورهان شرف الدين وإيسامار لطيف قالتا إن هذه المظاهرات ليست الأولى في السويداء ولن تكون الأخيرة، فالسويداء تشهد دائمًا العديد من المظاهرات على عكس بقية المناطق الأخرى.

أما الصحفية والناشطة فرح آدم شاميان فقالت إن هذه المظاهرات تدل على أنها ثورة حرية وكرامة وثورة شعب. وقال الصحفي يوسف دياب إن الحل العسكري اليوم في سوريا لن يؤدي إلى الاستقرار السياسي وعلى بشار الأسد أن يحسب تمامًا ما يفعله بدقة شديدة.

ورأى الصحفي التونسي وصفي بصيلة أنه من الطبيعي أن ينتفض اليوم الشعب السوري نظرًا إلى الأزمات التي يعيشها. وقال الصحفي اللبناني بسام أبو زيد إن اللبنانيين يتأثرون بما يجري في سوريا من أحداث ويجب أن يتقرر مصير سوريا عن طريق شعبها الذي يعرف مصلحته.

أما النائب في البرلمان اللبناني ياسين ياسين فقال إن الحراك جاء بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة الأولى لسوريا ضد النظام الذي قتل ونكّل وهجّر وأفلس أبناء البلد، معربًا عن دعمه لهذا الحراك.

وقال الناشط في حراك السويداء بسام الحناوي إن هذا هو اليوم السادس الذي يترسخ فيه حلمهم بولادة سوريا جديدة. ورأى الصحفي جاد فياض أن بشار الأسد لا يمكنه مواجهة هذه الاحتجاجات بالقوة العسكرية؛ لأنها أنها سلمية.