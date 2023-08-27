“النصر قريب”.. مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر يعلقون على مظاهرات سوريا (فيديو)

قال مشاركون إن الشعب السوري مقاوم للظلم

تضامن جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” مع المظاهرات التي خرجت في عدد من المحافظات والمدن السورية للمطالبة بإسقاط النظام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال مشاركون عبر مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن إلى الجزيرة مباشر إن هذا الحراك يعني استمرارية الثورة السورية وأنها لن تتراجع قبل تحقيق أهدافها، مضيفين أن “النصر قريب”.

وأكدوا أهمية توحد الشعب السوري بكل طوائفه من أجل إسقاط النظام، وطرد “الاحتلال الروسي والإيراني”.

وأشار آخرون إلى التضحيات الكبيرة التي قدّمها الشعب السوري منذ بدء الثورة قبل 12 عامًا، مشددين على أن هذا الشعب حر مقاوم مهما تعرّض للظلم والجبروت.

وخرج محتجون في مظاهرات حاشدة بمدن عدة ومناطق سورية مثل السويداء وريف حلب وريف إدلب ومدينة بصرى الشام شرق مدينة درعا، مطالبين بالحرية وإسقاط النظام.