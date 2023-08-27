قال المتفاعلون إن هذه الانتفاضة ليست فقاعة كما وصفها البعض بل شرارة لثورة كبيرة

أبدى جمهور الجزيرة مباشر تعاطفًا مع المحتجين الذين خرجوا في أنحاء من سوريا مطالبين بإسقاط النظام وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأعرب مشاركون عبر خدمة “الخط الساخن” عن تضامنهم مع المظاهرات التي خرجت في عدد من المحافظات والمدن السورية للمطالبة بإسقاط النظام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال مشاركون، عبر “فيديوهات” أرسلوها إلى الجزيرة مباشر، إن الجميع شاهد المظاهرات التي خرجت في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مؤكدين أنها ليست عادية، ووصفوها بأنها “صرخة شعب في وجه نظام ظالم”.

وشددوا على أن كل شخص حر سيكون داعمًا لهذا الحراك، وقالوا إن المحتجين أعادوا الأمل.

ووجَّه المشاركون رسالة شكر إلى المتظاهرين في مناطق الاحتجاجات، لأنهم أعادوا الأمل إليهم للمطالبة بحقوقهم من العدالة والحرية والديمقراطية التي هي حق من حقوق كل شعوب الأرض.

“شرارة لثورة كبيرة”

وقال جمهور الجزيرة مباشر إن هذه الانتفاضة ليست فقاعة كما وصفها البعض، بل شرارة لثورة كبيرة جدًّا.

ورأى آخرون أن الحراك يجب أن يستمر، ليس من أجل الذين على قيد الحياة فقط بل من أجل الشهداء والمعتقلين والمهجَّرين والمستضعفين، حتى تتم محاسبة الأسد وكل من ساعده في إجرامه.

وامتدت احتجاجات السويداء لتشمل مدنًا سورية أخرى، حيث خرجت المظاهرات في أنحاء متفرقة من شمال البلاد وجنوبها، تطالب بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد.

وخرج محتجون في مظاهرات حاشدة في السويداء وعفرين في ريف حلب وكردوش في ريف إدلب وفي مدينة بصرى الشام شرق مدينة درعا، ورفعوا لأول مرة منذ سنوات أعلام الثورة، مطالبين بالحرية وإسقاط النظام السوري، وسط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.